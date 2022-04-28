ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На оккупированном Донбассе учителей заставляют проводить обучение по российской программе, - Денисова

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 17:14
На оккупированном Донбассе учителей заставляют проводить обучение по российской программе, - Денисова Фото: на оккупированном Донбассе учителей заставляют проводить обучение по российской программе (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

На территории временно оккупированной Луганщины оккупанты пытаются создать иллюзию «нормальной жизни», заставляя детей ходить в учебные заведения, где образование происходит по российской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

В Новоалександровке детей оккупанты в течение дня не выпускают из помещения школы, объясняя это мерами безопасности. За каждым учителем закреплены российские военные, угрожая расправой заставляют проводить обучение.

"Приобщение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий несет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка", - сообщила Денисова.

Напомним, российские оккупанты на захваченных территориях требуют от украинского бизнеса возобновить работу. При этом предпринимателям выдвигают условие - не торговать товарами из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Луганск
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги