На оккупированном Донбассе учителей заставляют проводить обучение по российской программе, - Денисова

На территории временно оккупированной Луганщины оккупанты пытаются создать иллюзию «нормальной жизни», заставляя детей ходить в учебные заведения, где образование происходит по российской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову .

В Новоалександровке детей оккупанты в течение дня не выпускают из помещения школы, объясняя это мерами безопасности. За каждым учителем закреплены российские военные, угрожая расправой заставляют проводить обучение.

"Приобщение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий несет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка", - сообщила Денисова.