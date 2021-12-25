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В Кремле не готовят контакты Путина с Байденом: ждут переговоров по НАТО

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Москва, Суббота 25 декабря 2021 00:36
В Кремле не готовят контакты Путина с Байденом: ждут переговоров по НАТО Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Вопрос контактов президента РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждается. В Кремле ожидают результатов переговоров по "гарантиям безопасности" с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о том, где может пройти возможная следующая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена, пока "даже близко не обсуждается".

"Об этом пока даже речи не идет, даже близко", - сказал он, отвечая на вопрос о месте проведения следующей встречи.

Говоря о том, прорабатываются ли сейчас заочные контакты лидеров, представитель Кремля пояснил, что сначала нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО.

"Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы", - подчеркнул он.

Песков подтвердил, что встреча президентов возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона о "гарантиях безопасности" ожидаются в начале 2022 года.

Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

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