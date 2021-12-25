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У Кремлі не готують контакти Путіна з Байденом: чекають переговорів щодо НАТО

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Москва, Субота 25 грудня 2021 00:36
У Кремлі не готують контакти Путіна з Байденом: чекають переговорів щодо НАТО Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Питання контактів президента РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена не обговорюється. У Кремлі очікують результатів переговорів щодо "гарантій безпеки" з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прессекретар президента РФ Дмитра Пєскова, питання про те, де може пройти можлива наступна зустріч президентів Володимира Путіна і Джо Байдена, поки "навіть близько не обговорюється".

"Про це поки навіть мови не йде, навіть близько", - сказав він, відповідаючи на питання про місце проведення наступної зустрічі.

Говорячи про те, чи опрацьовуються зараз заочні контакти лідерів, представник Кремля пояснив, що спочатку потрібно провести переговори щодо гарантій безпеки для РФ з боку НАТО.

"Ми говорили про те, що, схоже, це відбудеться в січні. І ми будемо очікувати конкретних відповідей на поставлені питання", - підкреслив він.

Пєсков підтвердив, що зустріч президентів можлива тільки після того, як будуть досягнуті конкретні домовленості на цих консультаціях.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Москви і Вашингтона про "гарантії безпеки" очікуються на початку 2022 року.

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".

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