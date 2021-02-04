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В Кремле готовы жестче действовать против акций в поддержку Навального, - Reuters

Москва, Четверг 04 февраля 2021 22:12
В Кремле готовы жестче действовать против акций в поддержку Навального, - Reuters
Фото: задержание на митинге в поддержку Навального (fontanka.ru)
Автор: Роман Тверденко

Российские власти не переживают касательно дальнейших акций в поддержку политика Алексея Навального. И готовы, при необходимости, жестче действовать против них с помощью силовиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Изданию рассказали, что поведение правоохранительных органов при противостоянии с участниками протестов в минувшие две недели было мягким.

"Это только разминка. Настоящие приключения обязательно будут позже. Вполне реалистичен сценарий, при котором мы видим все более решительную реакцию по всей стране", - рассказал источник.

Также указывается в качестве успешного пример подавления протестов в Беларуси против Александра Лукашенко и в Венесуэле против Николаса Мадуро. При этом подчеркивается, что в России лучшая экономическая ситуация и в целом консервативное общество, из-за чего оппозиции будет трудно значительно расширить масштаб акций.

Ранее сообщалось, что команда российского оппозиционного политика Алексея Навального в ближайшее время не будет звать людей на протесты по стране. Ближайшие акции могут пройти весной и летом.

Протесты в поддержку Навального проходили 23-го и 31 января по всей России. Тогда фиксировали тысячи задержанных участников и ряд случаев избиения людей. Также потасовки случились во вторник, 2 февраля, когда оппозиционеру изменили условный срок на реальный.

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