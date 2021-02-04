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У Кремлі готові жорсткіше діяти проти акцій в підтримку Навального, - Reuters

Москва, Четвер 04 лютого 2021 22:12
У Кремлі готові жорсткіше діяти проти акцій в підтримку Навального, - Reuters
Фото: затримання на мітингу в підтримку Навального (fontanka.ru)
Автор: Роман Тверденко

Російська влада не переживає щодо подальших акцій на підтримку політика Олексія Навального. І готові, при необхідності, жорсткіше діяти проти них за допомогою силовиків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Виданню розповіли, що поведінка правоохоронних органів при протистоянні з учасниками протестів у минулі два тижні була м'якою.

"Це тільки розминка. Справжні пригоди обов'язково будуть пізніше. Цілком реалістичний сценарій, при якому ми бачимо все більш рішучу реакцію по всій країні", - розповіло джерело.

Також вказується як приклад успішного придушення протестів у Білорусі проти Олександра Лукашенка і у Венесуелі проти Ніколаса Мадуро. При цьому підкреслюється, що в Росії краща економічна ситуація і в цілому консервативне суспільство, через що опозиції буде важко значно розширити масштаб акцій.

Раніше повідомлялося, що команда російського опозиційного політика Олексія Навального найближчим часом не буде кликати людей на протести по країні. Найближчі акції можуть пройти навесні і влітку.

Протести в підтримку Навального проходили 23-го і 31 січня по всій Росії. Тоді фіксували тисячі затриманих учасників і ряд випадків побиття людей. Також бійки сталися у вівторок, 2 лютого, коли опозиціонеру змінили умовний термін на реальний.

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