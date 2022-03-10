ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лавров не уполномочен. Кулеба рассказал, как предлагал главе МИД России позвонить Путину

Новина українською →
Турция, Четверг 10 марта 2022 13:31
Лавров не уполномочен. Кулеба рассказал, как предлагал главе МИД России позвонить Путину Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым намеревался решить две задачи: гуманитарный коридор для Мариуполя и перемирие на сутки. Однако, обе задачи остались не решены, поскольку Лавров не был уполномочен давать какие-либо гарантии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Я приехал с двумя задачами: первое - гуманиторный коридор из и в Мариуполь, второе - договориться о 24-часовом перемирии", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Кулебы, Лавров не был уполномочен предоставлять гарантии по обоим вопросам, но должен передать запрос Украины военному командованию и коллегам в российских властях. Кулеба также рассказал, как был готов прямо в ходе встречи с Лавровым позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и командованию для обсуждения организации гуманиторного коридора. Кулеба спросил Лаврова, готов ли он связаться с руководством своей страны, но ответа не получил.

"Я услышал сегодня от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии" , - добавил министр.

Напомним, сегодня при посредничестве Турции в Анталии состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и России. РБК-Украина собрала основные заявления по результатам встречи Кулебы и Лаврова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дмитрий Кулеба Война в Украине
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины