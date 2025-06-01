Кремль про зустріч Трампа і Путіна: може цього року, але не факт

У Кремлі припустили, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутися цього року. Але впевненості у цьому немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника диктатора Юрія Ушакова.
"Поки що конкретних домовленостей щодо цього немає. Ідеї витають у повітрі, але щойно будуть якісь результати, їх буде обговорено на президентському рівні. Тобто має бути ретельна підготовка до цієї зустрічі", - сказав він.
Ушаков сказав, що телефонні дзвінки Трампа і Путіна "вже дають певні результати". За його словами, це домовленості, "які реалізуються і які потім будуть реалізовуватися".
На запитання про те, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна, він сказав: "Гадати можна (про зустріч, ред.), можна гадати, що цього року, наприклад. Але не факт, звичайно".
Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де 16 травня зустрічалися делегації України і РФ, якщо "якщо це буде доречно". Проте цього так і не сталося.
Він також виправдав Путіна, який не прилетів на зустріч з Володимиром Зеленським у Туреччині. Трамп сказав, що Путін не приїхав, бо його не було в Туреччині.
Пізніше президент США сказав, що зустрінеться з Путіним, як тільки таку зустріч зможуть організувати.
Днями у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито принципово "за" зустрічі з Трампа та Зеленським. Втім, Москва хоче, щоб зустріч відбулася у разі досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України.
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