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Кремль о встрече Трампа и Путина: может в этом году, но не факт

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле предположили, что встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в этом году. Но уверенности в этом нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника диктатора Юрия Ушакова.

"Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Идеи витают в воздухе, но как только будут какие-то результаты, которые будут обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал он.

Ушаков сказал, что телефонные звонки Трампа и Путина "уже дают определенные результаты". По его словам, это договоренности, "которые реализуются и которые потом будут реализовываться".

На вопрос о том, когда может состояться встреча Трампа и Путина, он сказал: "Гадать можно (о встрече, ред.), можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно".

 

Возможная встреча Трампа и Путина возможна

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что может прилететь в Турцию, где 16 мая встречались делегации Украины и РФ, если "если это будет уместно". Однако этого так и не произошло.

Он также оправдал Путина, который не прилетел на встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Трамп сказал, что Путин не приехал, потому что его не было в Турции.

Позже президент США сказал, что встретится с Путиным, как только такую встречу смогут организовать.

На днях в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы принципиально "за" встречи с Трампа и Зеленским. Впрочем, Москва хочет, чтобы встреча состоялась в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины.

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