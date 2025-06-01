Кремль о встрече Трампа и Путина: может в этом году, но не факт

В Кремле предположили, что встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в этом году. Но уверенности в этом нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника диктатора Юрия Ушакова.
"Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Идеи витают в воздухе, но как только будут какие-то результаты, которые будут обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал он.
Ушаков сказал, что телефонные звонки Трампа и Путина "уже дают определенные результаты". По его словам, это договоренности, "которые реализуются и которые потом будут реализовываться".
На вопрос о том, когда может состояться встреча Трампа и Путина, он сказал: "Гадать можно (о встрече, ред.), можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно".
Напомним, Дональд Трамп заявлял, что может прилететь в Турцию, где 16 мая встречались делегации Украины и РФ, если "если это будет уместно". Однако этого так и не произошло.
Он также оправдал Путина, который не прилетел на встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Трамп сказал, что Путин не приехал, потому что его не было в Турции.
Позже президент США сказал, что встретится с Путиным, как только такую встречу смогут организовать.
На днях в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы принципиально "за" встречи с Трампа и Зеленским. Впрочем, Москва хочет, чтобы встреча состоялась в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины.
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