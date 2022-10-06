Кремль знищує протестний рух у РФ, прикриваючись мобілізацією, - ГУР

“Ми спостерігаємо, наприклад, історію Кавказу. Кремль розуміє, що це регіон, де може бути якийсь опір, або де може бути протестний рух. Тому там іде повна мобілізація молодих людей, які здатні протистояти, здатні виступити проти Кремля. Вони мають списки та дані про тих людей, хто висловлює протест, хто може бути небезпечним для путінського режиму. Їх просто забирають та відправляють як гарматне м'ясо на фронт, і це тепер дуже легко приховати мобілізацією", - зазначив Скибицький.

За його словами, подібна картина спостерігається в Татарстані та інших регіонах, де мешкають національні меншини, які надалі можуть виступати проти політики Кремля.