Кремль уничтожает протестное движение в РФ, прикрываясь мобилизацией, - ГУР

“Мы наблюдаем, например, историю Северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля. У них есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасен для путинского режима. Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт, и это теперь очень легко скрыть мобилизацией", - отметил Скибицкий.

По его словам, подобная картина наблюдается в Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля.