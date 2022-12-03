UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль зараз не готовий до мирних переговорів, - Нуланд

Фото: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Поведінка Росії показує, що Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів.

Про це на зустрічі з українськими журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна.

"Президент Байден сказав, що якби Путін був серйозний, то він, очевидно, поговорив би з ним. І тоді Кремль одразу дав зрозуміти, наскільки вони несерйозні, заявивши, що попередньою умовою буде те, що ми всі визнаємо анексію територій, коли 143 країни на цій планеті сказали "ні" путінській анексії", - сказала Нуланд.

За її словами, дипломатія, очевидно, є кінцевою метою кожного, але має бути партнер, який також прагне цього.

"Путін не щирий і не готовий до цього", - підкреслила заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що хоча на початку війни могла бути деяка розгубленість у світі, поведінка Росії день за днем, тиждень за тижнем переконує все більше і більше людей та країн по всьому світу в тому, що тут відбувається насправді.

"У нас не було б 143 країни, які сказали "ні" анексії українських територій, якби сам Путін не був таким жорстоким. При цьому їх державний дезінформаційний апарат сильний, дуже добре фінансується. Вони використовують все, у тому числі і Православну Церкву, як ви знаєте, і як ви бачите тут", - сказала Нуланд.

Також за словами заступниці держсекретаря США, під час двох її поїздок до Африки останнім часом вона побачила, що африканські країни вже краще розуміють, що причиною продовольчої кризи є саме вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджит Брінк.

Також Нуланд повідомила, що пакет американської допомоги для України розміром у 37 млрд доларів, за схваленням якого президент США Джо Байден звернувся до Конгресу, буде проголосовано найближчого місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиНуландВійна Росії проти України