Кремль зараз не готовий до мирних переговорів, - Нуланд

"Президент Байден сказав, що якби Путін був серйозний, то він, очевидно, поговорив би з ним. І тоді Кремль одразу дав зрозуміти, наскільки вони несерйозні, заявивши, що попередньою умовою буде те, що ми всі визнаємо анексію територій, коли 143 країни на цій планеті сказали "ні" путінській анексії", - сказала Нуланд.

За її словами, дипломатія, очевидно, є кінцевою метою кожного, але має бути партнер, який також прагне цього.

"Путін не щирий і не готовий до цього", - підкреслила заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що хоча на початку війни могла бути деяка розгубленість у світі, поведінка Росії день за днем, тиждень за тижнем переконує все більше і більше людей та країн по всьому світу в тому, що тут відбувається насправді.

"У нас не було б 143 країни, які сказали "ні" анексії українських територій, якби сам Путін не був таким жорстоким. При цьому їх державний дезінформаційний апарат сильний, дуже добре фінансується. Вони використовують все, у тому числі і Православну Церкву, як ви знаєте, і як ви бачите тут", - сказала Нуланд.

Також за словами заступниці держсекретаря США, під час двох її поїздок до Африки останнім часом вона побачила, що африканські країни вже краще розуміють, що причиною продовольчої кризи є саме вторгнення РФ до України.