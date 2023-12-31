Кремль занепокоєний виходом України в Чорне море та ризиком дестабілізації в РФ, - розвідка

"Вказані оцінки військово-політичне керівництво держави-агресора використовує для планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України", - пише ГУР.

В Кремлі акцентують увагу на скороченні фінансової допомоги Україні з боку її союзників. Водночас в Росії занепокоєні тим, що західна допомога продовжиться наступного року.

"Утвердження прозахідного вектору розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до "набагато більших проблем", - додає розвідка.

Огиду й зневагу до Росії в українському суспільстві Кремль також характеризує як особливу небезпеку. Зокрема Кремль вважає критичним те, що російськомовні українці почали переходити на рідну мову.

"Аби знову "привабити" колишніх прихильників Росії серед українців, московські "стратеги" наголошують на необхідності представити "образ майбутнього для українців при різних сценаріях "СВО", - пише розвідка й додає, що в Кремлі не уточнюють подробиці планів, втім, переконані в необхідності "силових чисток та кардинальної зміни еліти" в Україні.

Ризик дестабілізації

В Москві вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої Росії. Ймовірно, у 2024 році Кремль посилить репресивну внутрішню політику.

