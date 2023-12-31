Кремль обеспокоен выходом Украины в Черное море и риском дестабилизации в РФ, - разведка

"Указанные оценки военно-политическое руководство государства-агрессора использует для планирования дальнейших боевых и специальных действий в рамках войны против Украины", - пишет ГУР.

В Кремле акцентируют внимание на сокращении финансовой помощи Украине со стороны ее союзников. В то же время в России обеспокоены тем, что западная помощь продолжится в следующем году.

"Утверждение прозападного вектора развития Украины и сохранение выхода нашего государства к Черному морю оценивается Москвой как угроза, которая в будущем может привести к "гораздо большим проблемам", - добавляет разведка.

Отвращение и пренебрежение к России в украинском обществе Кремль также характеризует как особую опасность. В частности Кремль считает критическим то, что русскоязычные украинцы начали переходить на родной язык.

"Чтобы снова "привлечь" бывших сторонников России среди украинцев, московские "стратеги" отмечают необходимость представить "образ будущего для украинцев при различных сценариях "СВО", - пишет разведка и добавляет, что в Кремле не уточняют подробности планов, впрочем, убеждены в необходимости "силовых чисток и кардинальной смены элиты" в Украине.

Риск дестабилизации

В Москве считают, что долгая война в Украине при нынешней конфигурации глобальных сил может привести к дестабилизации внутри самой России. Вероятно, в 2024 году Кремль усилит репрессивную внутреннюю политику.