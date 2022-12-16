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Кремль замовив конвеєр позитивних новин про Путіна, він уже запрацював, - ЗМІ

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Москва, П'ятниця 16 грудня 2022 22:21
Кремль замовив конвеєр позитивних новин про Путіна, він уже запрацював, - ЗМІ Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські держкорпорації отримали від адміністрації президента РФ замовлення підготувати позитивний порядок денний із новин та заходів, участь у яких має брати Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Рознарядка на "інформаційний обмін", тобто збирання найменших значних позитивних інформаційних приводів надійшла керівникам компаній з енергетичної, транспортної та комунікаційної сфер, а також главам російських регіонів.

"Інкубатор хороших новин" - це технологія, яка зазвичай використовується під час виборів, і вона вже працює: у публічному графіку Путіна поряд із засіданнями Ради безпеки та міжнародними дзвінками з'явилися такі заходи, як урочисте відкриття центру з відтворення індички, привітання з ювілеєм, а також відкриття відремонтованої дороги.

Невдачі на фронті, мобілізація та загроза подальшої втрати окупованих територій вже змусили Путіна скоротити частоту публічних заходів та вперше за 10 років завершити рік без традиційної великої прес-конференції. Останніми місяцями Кремль шукає способи заново підняти рейтинги президенту РФ. Але проведені на замовлення Кремля непублічне опитування показали, що за мирні переговори з Україною виступають 55% росіян, за продовження війни — 25%.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін одночасно використовує два військові інструменти для відновлення контролю та отримання великих територіальних поступок від України.

Також ми писали, що Путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів, оскільки не впевнений, що зможе продовжувати формувати російський інфопростір на тлі критики, що зростає.

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Володимир Путін Російська Федерація
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