Кремль заказал конвейер позитивных новостей о Путине, он уже заработал, - СМИ

Российские госкорпорации получили от администрации президента РФ заказ подготовить позитивную повестку из новостей и мероприятий, участие в которых должен принимать Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Разнарядка на "информационный обмен", то есть сбор малейших значимых позитивных информационных поводов поступила руководителям компаний из энергетической, транспортной и коммуникационной сфер, а также главам российских регионов.

"Инкубатор хороших новостей" - это технология, которая обычно используется во время выборов, и она уже работает: в публичном графике Путина наряду с заседаниями Совбеза и международными звонками появились такие мероприятия, как торжественное открытие центра по воспроизводству индейки, поздравления с юбилеем, а также открытие отремонтированной дороги.

Неудачи на фронте, мобилизация и угроза дальнейшей потери оккупированных территорий уже вынудили Путина сократить частоту публичных мероприятий и впервые за 10 лет завершить год без традиционной большой пресс-конференции. В последние месяцы Кремль ищет способы заново поднять рейтинги президенту РФ. Но проведенные по заказу Кремля непубличные опросы показали, что за мирные переговоры с Украиной выступают 55% россиян, за продолжение войны — 25%.