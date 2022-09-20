В Кремля закінчується можливість зупинити наступ ЗСУ на Донбасі, - ISW

Російські сили не контролюють усю Донецьку та Луганську області. Таким чином, анексія заявлених територій призведе до анексії Росією територій, які, за визначенням Кремля, будуть частково "окуповані" законною українською владою.

Українські удари по анексованому Росією Криму ясно демонструють, що вони не викликають автоматичної відповіді Росії проти НАТО

Залишається дуже незрозумілим, чи готовий президент Росії Володимир Путін поставити себе у безвихідь заради сумнівної вигоди від того, що йому легше загрожуватиме НАТО чи Україні ескалацією, яку він навряд чи проведе на даному етапі війни, зазначають аналітики.

У російського керівництва закінчуються способи спробувати зупинити українські сили, що просуваються через річку Оскіл.

Кремль може вважати, що часткова анексія може призвести до вербування додаткових сил як усередині Росії, так і з недавно анексованої української території.

Російські сили відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх можливих джерел, щоб поповнити свої сильно ослаблені та деморалізовані підрозділи, але виявилися нездатними створити значну бойову міць.

Ключові висновки аналітиків ISW

Північний контрнаступ України викликає паніку в маріонеткових сил "ЛДНР".

Українські успіхи у контрнаступі підривають бойовий дух російських підрозділів, які до вторгнення вважалися елітними.

Українські сили, ймовірно, продовжують обмежені та локальні наступальні операції через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка.

Російські війська продовжували наземні атаки на південь від Бахмута.

Українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових, транспортним та тиловим об'єктам у Херсонській області.

Українські та російські джерела визначили три райони активності 19 вересня: на північний захід від міста Херсон, поблизу українського плацдарму на річці Інгулець та на півночі Херсонської області в районі Ольхіна.

Розмір добровольчих загонів, які може створити Росія, мабуть, зменшується.

Нагадаємо, як заявили в Офісі президента, будь-які "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей не що інше, як фікція. Вони не вплинуть на політику України та міжнародної спільноти.

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