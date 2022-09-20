У Кремля заканчиваются возможности остановить наступление ВСУ на Донбассе, - ISW

Российские силы не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, аннексия заявленных территорий приведет к аннексии Россией территорий, которые, по определению Кремля, будут частично "оккупированы" законными украинскими властями.

Украинские удары по аннексированному Россией Крыму ясно демонстрируют, что они не вызывают автоматического ответа России против НАТО.

Остается очень неясным, готов ли президент России Владимир Путин поставить себя в безвыходное положение ради сомнительной выгоды от того, что ему будет легче угрожать НАТО или Украине эскалацией, которую он вряд ли проведет на данном этапе войны, отмечают аналитики.

У российского руководства заканчиваются способы попытаться остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол.

Кремль может полагать, что частичная аннексия может привести к вербовке дополнительных сил как внутри России, так и с недавно аннексированной украинской территории.

Российские силы отчаянно пытаются мобилизовать дополнительные силы из всех возможных источников, чтобы пополнить свои сильно ослабленные и деморализованные подразделения, но оказались неспособными создать значительную боевую мощь.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Северное контрнаступление Украины вызывает панику у марионеточных сил "ЛДНР".

Украинские успехи в контрнаступлении подрывают боевой дух российских подразделений, которые до вторжения считались элитными.

Украинские силы, вероятно, продолжают ограниченные и локальные наступательные операции через реку Оскол и на линии Лиман-Ямполь-Белогоровка.

Российские войска продолжали наземные атаки южнее Бахмута.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским военным, транспортным и тыловым объектам в Херсонской области.

Украинские и российские источники определили три района активности 19 сентября: к северо-западу от города Херсон, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и на севере Херсонской области в районе Ольхина.

Размер добровольческих отрядов, которые может создать Россия, вероятно, уменьшается.

Напомним, как заявили в Офисе президента, любые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не что иное как фикция. Они не повлияют на политику Украины и международного сообщества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.