Кремль захопив дві західні енергетичні компанії на території Росії

Росія передала дві компанії, що належать фінській державній комунальній компанії Fortum Oyj, та німецькій комунальній компанії Uniper SE під тимчасове державне управління у відповідь на заморожування активів США та їх союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Президент Росії Володимир Путін у вівторок увечері підписав указ, що дозволяє уряду запроваджувати тимчасовий державний контроль над майном чи цінними паперами, що належать компаніям чи фізичним особам з так званих "недружніх" держав. Федеральне агентство з управління державним майном, підрозділ Мінфіну, управлятиме тимчасово заарештованими активами.
Єдиними двома активами, перерахованими поки що у доповненні до указу Путіна про арешт, є 83,7% акцій Uniper у ПАТ "Юніпро" та 98,2% акцій Fortum у місцевому ПАТ "Фортум".
Указ вводить зовнішнє управління на індивідуальній основі і поки що поширюється на об'єкти електроенергетики першорядної важливості, повідомляє Росимущество . Однак, при необхідності, список активів може бути розширений.
Нагадаємо, фінська енергетична компанія Fortum оголосила про звільнення з російського ринку в травні 2022 року у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Балансова вартість активів Fortum у РФ станом на 31 грудня 2022 року становила 1,7 млрд євро. До структури "Фортум" входять сім теплоелектростанцій.
Щорічний виторг Uniper на території Росії - 1,3 млрд доларів. До складу "Юніпро" входять шість електростанцій.