UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль захопив дві західні енергетичні компанії на території Росії

Фото: Путін захопив дві західні компанії на території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія передала дві компанії, що належать фінській державній комунальній компанії Fortum Oyj, та німецькій комунальній компанії Uniper SE під тимчасове державне управління у відповідь на заморожування активів США та їх союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент Росії Володимир Путін у вівторок увечері підписав указ, що дозволяє уряду запроваджувати тимчасовий державний контроль над майном чи цінними паперами, що належать компаніям чи фізичним особам з так званих "недружніх" держав. Федеральне агентство з управління державним майном, підрозділ Мінфіну, управлятиме тимчасово заарештованими активами.

Єдиними двома активами, перерахованими поки що у доповненні до указу Путіна про арешт, є 83,7% акцій Uniper у ПАТ "Юніпро" та 98,2% акцій Fortum у місцевому ПАТ "Фортум".

Указ вводить зовнішнє управління на індивідуальній основі і поки що поширюється на об'єкти електроенергетики першорядної важливості, повідомляє Росимущество . Однак, при необхідності, список активів може бути розширений.

Нагадаємо, фінська енергетична компанія Fortum оголосила про звільнення з російського ринку в травні 2022 року у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Балансова вартість активів Fortum у РФ станом на 31 грудня 2022 року становила 1,7 млрд євро. До структури "Фортум" входять сім теплоелектростанцій.

Щорічний виторг Uniper на території Росії - 1,3 млрд доларів. До складу "Юніпро" входять шість електростанцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація