Энергокомпания Fortum уходит с российского рынка

Финская энергетическая компания Fortum объявила об уходе с российского рынка. До этого Fortum заморозила новые инвестиционные проекты в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suomenmaa .

"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка", - заявили в компании.

Сопоставимая операционная прибыль Fortum за январь-март составила убыток в размере 438 млн евро по сравнению с прибылью почти в 1,2 млрд евро годом ранее.