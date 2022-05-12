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Энергокомпания Fortum уходит с российского рынка

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Хельсинки, Четверг 12 мая 2022 09:55
Энергокомпания Fortum уходит с российского рынка Фото: Энергокомпания Fortum уходит с российского рынка (twitter.com)
Автор: Валерия Полищук

Финская энергетическая компания Fortum объявила об уходе с российского рынка. До этого Fortum заморозила новые инвестиционные проекты в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suomenmaa.

"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка", - заявили в компании.

Сопоставимая операционная прибыль Fortum за январь-март составила убыток в размере 438 млн евро по сравнению с прибылью почти в 1,2 млрд евро годом ранее.

Напомним, конгломерат Siemens покидает российский рынок из-за войны в Украине.

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