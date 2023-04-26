Кремль захватил две западные энергетические компании на территории России

Россия передала две компании, принадлежащие финской государственной коммунальной компании Fortum Oyj, и немецкой коммунальной компании Uniper SE под временное государственное управление в ответ на замораживание активов США и их союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указ, позволяющий правительству вводить временный государственный контроль над имуществом или ценными бумагами, принадлежащими компаниям или физическим лицам из так называемых "недружественных" государств. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, подразделение Минфина, будет управлять временно арестованными активами.

Единственными двумя активами, перечисленными пока в дополнении к указу Путина об аресте, являются 83,7% акций Uniper в ПАО "Юнипро" и 98,2% акций Fortum в местном ПАО "Фортум".

Указ вводит внешнее управление на индивидуальной основе и пока распространяется на объекты электроэнергетики первостепенной важности, сообщает Росимущество. Однако при необходимости список активов может быть расширен.