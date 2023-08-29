Кремль задоволений звеличенням Франциском російського імперіалізму, Ватикан відхрещується

Папа Франциск був розкритикований за те, що минулого тижня він порадив російській молоді пам'ятати, що вони є спадкоємцями царів, таких як Катерина II і Петро I, якого президент Володимир Путін ставив як приклад для виправдання війни Москви проти України.

Заява Кремля

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, "понтифік знає російську історію дуже добре". При цьому він сказав, що ця історія має глибше коріння, а спадщина не обмежується тільки Петром або Катериною.

За його словами, історичними питаннями займається держава та школа. "Те, що слова понтифіка звучать із цими зусиллями в унісон, дуже втішно", - заявив Пєсков.

Жителі Росії намагаються простежувати своє походження від групи середньовічних князівств, зосереджених довкола Києва, відомих як Київська Русь. Москва була заснована приблизно на 500 років пізніше і успадкувала традиції та державність Золотої Орди.

Спроба спростування Ватикану

Ватикан у вівторок заявив, що папа не має наміру прославляти російський імперіалізм.

"Папа мав намір спонукати молодь зберігати і пропагувати все позитивне у великій російській культурній та духовній спадщині, а не звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів, про яких він згадав, щоб вказати на деякі історичні періоди відліку", - повідомив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

Реакція України

У МЗС України заявили, слова Франциска - звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

Водночас, глава УГКЦ Святослав заявив, що очікує на пояснення від папи римського через ідей, які він озвучив на зустрічі з російською молоддю.

Він вважає, що слова папи римського є найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму. За його словами, існує небезпека, що слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.