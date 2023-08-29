Кремль доволен восхвалением Франциском российского империализма, Ватикан открещивается

Папа Франциск подвергся критике за то, что на прошлой неделе он посоветовал российской молодежи помнить, что они являются наследниками царей, таких как Екатерина II и Петр I, которого президент Владимир Путин ставил в качестве примера для оправдания войны Москвы против Украины.

Заявление Кремля

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, "понтифик знает российскую историю очень хорошо". При этом он сказал, что эта история имеет более глубокие корни, а наследие не ограничивается только Петром или Екатериной.

По его словам, историческими вопросами занимается государство и школа. "То, что слова понтифика звучат с этими усилиями в унисон, весьма отрадно", - заявил Песков.

Жители России пытаются прослеживать свое происхождение от группы средневековых княжеств, сосредоточенных вокруг Киева, известных как Киевская Русь. Москва была основана примерно на 500 лет позже и наследовала традиции и государственность Золотой Орды.

Попытка опровержения Ватикана

Ватикан во вторник выступил с заявлением, в котором говорится, что папа не намерен прославлять российский империализм.

"Папа намеревался побудить молодежь сохранять и пропагандировать все положительное в великом российском культурном и духовном наследии, а не превозносить империалистическую логику и государственных деятелей, о которых он упомянул, чтобы указать на некоторые исторические периоды отсчета", - сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Реакция Украины

В МИД Украины заявили, слова Франциска - обычная империалистическая пропаганда, которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

В то же время, глава УГКЦ Святослав заявил, что ожидает объяснения от папы римского из-за идей, которые он озвучил на встрече с российской молодежью.

Он считает, что слова папы римского являются худшим примером империализма и крайнего русского национализма. По его словам, существует опасность, что слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине.