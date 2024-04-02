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Франція запропонує ЄС запровадити нові санкції проти Росії за дезінформацію

Париж, Вівторок 02 квітня 2024 17:51
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Франція запропонує ЄС запровадити нові санкції проти Росії за дезінформацію Фото: Стефан Сежурне, голова МЗС Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція запропонує запровадити санкції проти російських компаній, які пов'язані з поширенням дезінформації, на рівні Європейського союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я запропоную ввести режим санкцій проти тих, хто підтримує режим дезінформації", - розповів Сежурн під час спільної пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Більш детальних подробиць французький міністр не розкрив.

Дезінформація росіян

Нагадаємо, росіяни активно намагаються поширювати свою дезінформацію у Європі. Зокрема, вона пов'язана з війною проти України.

Так, ще 6 грудня Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти вищого керівництва України. Фейки ворог хотів публікувати у закордонних ЗМІ.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що росіяни хотіли зосередитися на прізвищах.

Також нещодавно керівник департаменту культури та комунікацій Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте заявив, що Росія значно посилила інформаційний вплив у Європі. Він спрямований проти підтримки України.

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