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Кремль заблокував обмін полоненими без правової очистки, - Безсмертний

Новини » Політика    18.07.2019 - 13:58
Кремль заблокував обмін полоненими без правової очистки, - Безсмертний
Фото: Роман Безсмертний (facebook.com roman.bezsmertnyi)

Проведення обміну могло відбутись у п’ятницю, 19 липня

Під час мінської зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з представниками Росії була досягнута домовленість про початок правової очистки осіб, які увійшли до списків для обміну. Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ у Мінську Роман Безсмертний, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, досягнута домовленість щодо початку процедури обміну військовополоненими і засудженими особами у співвідношенні 208 на 69.

"З його слів, у ТКГ відбулось пленарне засідання усіх чотирьох підгруп за участю посередників ОБСЄ, яке вів Мартін Сайдік. Найважливіше, що досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими і засудженими особами у співвідношенні 208 на 69", - заявив Безсмертний.

З його слів, проведення обміну могло відбутись у п’ятницю, 19 липня.

"Українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і запропонувала відповідне число. Ми могли навіть сьогодні зробити цей обмін. Це було підтримано навіть представниками з ОРДЛО, але цьому заперечив Кремль, представники Москви. Тому домовлено проводити процедуру правової очистки. Я не зупиняюсь на цьому терміні. До цих 208-ми і 69-ти осіб відносяться особи з різною категорією правової очистки. Десь це буде декілька днів, по комусь це буде, можливо, декілька місяців. Але ця процедура запущена", - додав Безсмертний.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську підтвердили списки для обміну. Прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер відзначила, що в гуманітарній підгрупі підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, "яких ми прагнемо звільнити".

Як писало РБК-Україна раніше, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна готова в будь-який момент провести обмін полоненими з РФ.

Додамо також, спеціальний представник США Курт Волкер сподівається, що РФ погодиться на обмін полоненими з Україною. Волкер зазначив, що це могло б стати результатом прямої взаємодії президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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Новини України Російська Федераціяобмін полоненимиБезсмертний Роман
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