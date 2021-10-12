Кремль о встрече Путина с Зеленским: повестка будет отличаться от нормандского формата

Повестка возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским будет отличаться от повестки саммита "нормандской четверки". Стороны не будут ограничиваться минским комплексом мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках "нормандской четверки", - ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли на встрече лидеров Украины и РФ обсуждаться нормандская повестка.

Напомним, ранее Песков говорил, что на сегодня в Кремле не видят перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются".

Кроме того, у Путина исключают, что на такой встрече будет поднята тема оккупированного Крыма.