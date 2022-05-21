Кремль вніс Каспарова і Ходорковського в список "іноземних агентів"

Каспаров і Ходорковський потрапили до списку фізичних осіб-"іноагентів" за "здійснення політичної діяльності". У відомстві зазначили, що Ходорковський пов'язаний з Україною, а Каспаров - ще й з американським фондом Human Rights Foundation.

Зазначимо, що в списку фізосіб-"іноагентів" знаходиться семеро осіб. Крім Каспарова і Ходорковського, в нього також внесли тележурналістів Євгена Кисельова і Матвія Ганапольського, соратника Олексія Навального Леоніда Волкова, політика Володимира Кара-Мурза, який знаходиться в РФ під судом, і репера Алішера Моргенштерна.