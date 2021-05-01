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Путин одобрил штрафы для СМИ, которые не указывают статус "иноагентов" при цитировании

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 09:43
Путин одобрил штрафы для СМИ, которые не указывают статус "иноагентов" при цитировании Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин подписал 30 апреля поправки в законодательство, согласно которым вводятся штрафы за неупоминание о статусе СМИ как "иностранных агентов". Теперь это нужно обязательно указывать при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Штрафы могут наложить на журналистов или редакции СМИ, которые не указали в публикациях в интернете на статус цитируемых ими "СМИ – иностранных агентов". На обычных пользователей интернета норма о штрафах пока не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей (сейчас это около 18,5 тысяч гривен).

Закон, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей (ныне 11,1 тысячи гривен) для граждан, которые незаконно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.

В реестре так называемых "СМИ – иностранных агентов" в России по состоянию на 30 апреля - 18 позиций, среди них "Радио Свобода", зарегистрированное в Латвии интернет-издание "Медуза", а также пять граждан России – физических лиц.

Ранее в Европейском союзе заявили, что российский закон, который позволяет приравнивать СМИ к "иностранным агентам", угрожает свободе и независимости медиа и доступу к информации.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 25 ноября 2017 года подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к" иностранным агентам", если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.

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