Кремль вирішив позбутися Пригожина, використавши "Вагнера" у скрутний момент, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль звернувся до нерегулярних сил Пригожина, щоб пережити важкий період після кульмінації наступу російських звичайних сил у Луганській області влітку 2022 року, що ввело Пригожина в оману, змусивши переоцінити своє значення у російській армії та політичні сфери.

Кремлю, однак, не доведеться заспокоювати Пригожина, якщо російські звичайні сили продовжать брати на себе відповідальність за лінію фронту в Бахмуті.

Кремль, певно, вже поступово позбавляє його привілеїв. Міністерство оборони Росії також зробило нові зусилля з професіоналізації армії, зусилля, які у разі успіху призведуть до маргіналізації паралельних військових формувань, таких як ПВК "Вагнера", вважають аналітики.

Пригожин, ймовірно, відчуває та компенсує зниження свого впливу і тому почав нападати на націоналістичну фракцію ветеранів.

Пригожину також висунули звинувачення у хабарництві, які можуть ще більше підірвати його репутацію незалежно від їхньої обґрунтованості.

Раніше у ГУР пояснили, що голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин не керує бойовими загонами у війні проти України. Він виконує виключно медійну та політичну функцію.

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