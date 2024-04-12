Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту на війну проти України, - ГУР

Ситуація на фронті

Варто зауважити, що російські війська щоденно зазнають значних втрат у війні проти України. Щоденно армія ворога втрачає десятки, а то й сотні одиниць бойової техніки. Рахунок бойових втрат особового складу країни-агресорки також нараховується сотнями.

Так, українські захисники за добу ліквідували ще 840 російських загарбників, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 451 730 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили ще 9 танків та 34 артсистем окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.