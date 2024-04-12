Кремль отправляет войска Тихоокеанского флота на войну против Украины, - ГУР

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что российские войска ежедневно несут значительные потери в войне против Украины. Ежедневно армия врага теряет десятки, а то и сотни единиц боевой техники. Счет боевых потерь личного состава страны-агрессорки также исчисляется сотнями.

Так, украинские защитники в сутки ликвидировали еще 840 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 451 730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили еще 9 танков и 34 артсистем окупантов.

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