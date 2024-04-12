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Кремль отправляет войска Тихоокеанского флота на войну против Украины, - ГУР

Фото: Тихоокеанский флот РФ на войне против Украины (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Москва отправляет на войну в Украину личный состав Тихоокеанского флота РФ, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Данные действия врага связаны с целью укомплектования личного состава после значимых потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.

Отмечается, что указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины.

"Согласно решению командующего тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины. Речь идет о 2000 российских военнослужащих из приморского и камчатского краев РФ", - сообщают в ГУР.

В ведомстве отметили, что еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, "будут латать дыры" 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, ведущих боевые действия против Украины и имеют некомплект из-за серьезных потерь.

"Часть личного состава по военным соединениям дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже", - отмечают в Главном управлении разведки.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что российские войска ежедневно несут значительные потери в войне против Украины. Ежедневно армия врага теряет десятки, а то и сотни единиц боевой техники. Счет боевых потерь личного состава страны-агрессорки также исчисляется сотнями.

Так, украинские защитники в сутки ликвидировали еще 840 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 451 730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили еще 9 танков и 34 артсистем окупантов.

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