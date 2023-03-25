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Кремль отказался от дальнейшего наступления в Украине и сосредотачивает усилия на обороне, - Bloomberg

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Суббота 25 марта 2023 00:45
Кремль отказался от дальнейшего наступления в Украине и сосредотачивает усилия на обороне, - Bloomberg Фото: Кремль отказался от дальнейшего наступления в Украине и сосредотачивает усилия на обороне (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как российские войска не смогли добиться значительного успеха на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что оккупанты сосредотачивают свои усилия на том, чтобы остановить контрнаступление укаинских сил, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время.

Для этого в РФ намерены в 2023 году набрать до 400 тысяч контрактников. Однако все больше экспертов сходятся во мнении, что такая цель Кремля не является реалистичной.

Напомним, россияне очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

Кстати, недавно эксперт рассказывал, как может развиваться украинское контрнаступление на Крым.

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