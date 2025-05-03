Російські пропагандисти запитали речника Кремля, чи може Британія втратити шанс бути посередником між Україною та РФ після запрошення ЗСУ на парад, яке нібито є "підтримкою нацизму". Пєсков відповів, що Лондон і не претендував на роль посередника, а потім - перейшов до звинувачень в підтримці "нацистів".

"Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство", - сказав речник Кремля.

Участь українців у перемозі над нацизмом

Зауважимо, заяви Пєскова про "неонацистських елементів" є цинічною брехнею, адже українці відіграли важливу роль у перемозі над нацизмом. Близько 7 мільйонів воювали в лавах радянської армії, понад 250 тисяч - в арміях союзників. Крім того, Україна була одним із головних театрів бойових дій і втратила, за різними даними, від 5 до 7 мільйонів людей.

Зокрема, війська 1-го Українського фронту брали участь у штурмі Берліна у квітні-травні 1945 року. Це було велике стратегічне об’єднання радянської армії, сформоване переважно з військових частин, які діяли на українській території. Хоча назва не означала виключно український склад, у ньому служили сотні тисяч українців.