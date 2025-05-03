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Кремль разразился гневом на Британию из-за приглашения ВСУ на парад ко Дню победы

Фото: Дмитрий Песков, спикер Кремля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В России возмущены из-за приглашения военнослужащих Вооруженных сил Украины на военный парад ко Дню победы в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, которое распространяют российские государственные медиа.

Российские пропагандисты спросили спикера Кремля, может ли Британия потерять шанс быть посредником между Украиной и РФ после приглашения ВСУ на парад, которое якобы является "поддержкой нацизма". Песков ответил, что Лондон и не претендовал на роль посредника, а затем - перешел к обвинениям в поддержке "нацистов".

"Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение, неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство", - сказал спикер Кремля.

Участие украинцев в победе над нацизмом

Заметим, заявления Пескова о "неонацистских элементах" являются циничной ложью, ведь украинцы сыграли важную роль в победе над нацизмом. Около 7 миллионов воевали в рядах советской армии, более 250 тысяч - в армиях союзников. Кроме того, Украина была одним из главных театров боевых действий и потеряла, по разным данным, от 5 до 7 миллионов человек.

В частности, войска 1-го Украинского фронта участвовали в штурме Берлина в апреле-мае 1945 года. Это было большое стратегическое объединение советской армии, сформированное преимущественно из воинских частей, действовавших на украинской территории. Хотя название не означало исключительно украинский состав, в нем служили сотни тысяч украинцев.

Напомним, парад ко Дню победы пройдет в Британии в четверг, 8 мая. Кроме украинских военных, участие в нем примут представители армий Австралии, Канады и Новой Зеландии, которые будут нести флаги своих государств.

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