Кремль о стягивание военных к границе Украины: это не должно никого беспокоить

Кремль отреагировал на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о стягивании российских войск к украинской границе . В Москве считают, что "это не должно никого беспокоить".

"Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить и не предоставляет ни для кого угрозу. Предпринимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Идет повышенная активность стран НАТО и так далее, это обязывает быть начеку", - заявил Песков.

При этом в Кремле заявили, что опасаются, что "украинская сторона может пойти на провокационные действия, которое приведут к войне".

Напомним, днями Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории батальонные тактические группы к восточным границам Украины.