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Кремль о стягивание военных к границе Украины: это не должно никого беспокоить

Автор: Игорь Литвиненко

Кремль отреагировал на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о стягивании российских войск к украинской границе. В Москве считают, что "это не должно никого беспокоить".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает телеканал "Дождь".

"Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить и не предоставляет ни для кого угрозу. Предпринимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Идет повышенная активность стран НАТО и так далее, это обязывает быть начеку", - заявил Песков.

При этом в Кремле заявили, что опасаются, что "украинская сторона может пойти на провокационные действия, которое приведут к войне".

Напомним, днями Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски.

Также РБК-Украина писало, что РФ перебрасывает на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях своих кадровых военных.

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Новости Украины Песковвойска РФграница с Украиной
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