Кремль створює ілюзію стабільності, поки паливна криза в РФ поглиблюється, - розвідка

Росія продовжує говорити про стабілізацію паливного ринку, хоча цифри свідчать про протилежне.За фасадом "покращення" ховаються дефіцит, дорожче пальне та падіння виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Російська влада продовжує переконувати населення, що паливна криза нібито відступає. Підконтрольні Кремлю медіа повідомляють про збільшення постачання нафтопродуктів, часткове скасування обмежень на АЗС і покращення ситуації у 15 регіонах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. Одночасно керівництво РФ запевняє, що ситуація перебуває під повним контролем.
Втім, як зазначають у СЗРУ, реальна картина зовсім інша. Покращення в окремих регіонах пов'язане не зі зростанням виробництва, а з адміністративним перерозподілом уже наявних запасів пального між різними територіями та категоріями споживачів.
За даними розвідки, найскладніша ситуація нині зберігається в Тамбовській, Астраханській, Кіровській, Пензенській, Воронезькій, Ростовській, Волгоградській, Оренбурзькій і Ярославській областях, Пермському краї, Чуваській Республіці, Республіках Мордовія та Удмуртія, а також на тимчасово окупованій території Криму. Для цих регіонів ознак стабілізації поки не прогнозують.
Поглиблення кризи підтверджують і ціни. З 1 по 10 липня середня вартість бензину АІ-92 на російських АЗС зросла до 64,5 рубля за літр, що на 20% більше, ніж рік тому. АІ-95 подорожчав до 77,5 рубля (+24%), а АІ-98 — до 119,5 рубля за літр (+32%).
Причиною дефіциту, за оцінкою СЗРУ, залишається скорочення виробництва після пошкодження російських нафтопереробних заводів. У липні випуск бензину впав приблизно до 71,5 тисячі тонн на добу, тоді як середній літній попит становить близько 110 тисяч тонн. Таким чином російські НПЗ забезпечують лише близько 65% внутрішньої потреби, а дефіцит сягає майже 38,5 тисячі тонн на добу, або 35% споживання.
"Усе вказує на те, що Кремль готується не до подолання кризи, а до її тривалого існування. Головна мета режиму – не відновлення повноцінної пропозиції на ринку, а недопущення зупинок у стратегічно важливих галузях", - наголосили в розвідці.
На думку СЗРУ, заяви про нормалізацію ситуації мають насамперед інформаційний характер. Вони покликані створити враження стабільності, хоча розрив між офіційною риторикою та реальним станом паливного ринку продовжує зростати.
Економічні проблеми Росії дедалі більше виходять за межі дефіциту пального та охоплюють інші сфери.
Раніше ISW зазначав, що на тлі рекордних витрат на війну РФ стикається зі зростанням бюджетного дефіциту, інфляцією та виснаженням фінансових ресурсів.