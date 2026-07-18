Кремль создает иллюзию стабильности, пока топливный кризис в РФ усугубляется, - разведка

Российские власти продолжают убеждать население, что топливный кризис якобы отступает. Подконтрольные Кремлю медиа сообщают об увеличении поставок нефтепродуктов, частичной отмене ограничений на АЗС и улучшении ситуации в 15 регионах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Одновременно руководство РФ уверяет, что ситуация находится под полным контролем.

Впрочем, как отмечают в СЗРУ, реальная картина совсем другая. Улучшение в отдельных регионах связано не с ростом производства, а с административным перераспределением уже имеющихся запасов топлива между разными территориями и категориями потребителей.

Где ситуация остается самой плохой

По данным разведки, самая сложная ситуация в настоящее время сохраняется в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, Чувашской Республике, Республиках Мордовия и Удмуртия, а также на временно оккупированные. Для этих регионов признаки стабилизации пока не прогнозируют.

Цены растут, а производство падает

Углубление кризиса подтверждают и цены. С 1 по 10 июля средняя стоимость бензина АИ-92 на российских АЗС выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше года назад. АИ-95 подорожал до 77,5 рубля (+24%), а АИ-98 – до 119,5 рубля за литр (+32%).

Причиной дефицита по оценке СЗРУ остается сокращение производства после повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов. В июле выпуск бензина упал примерно до 71,5 тысяч тонн в сутки, тогда как средний летний спрос составляет около 110 тысяч тонн. Таким образом, российские НПЗ обеспечивают лишь около 65% внутренней потребности, а дефицит достигает почти 38,5 тысячи тонн в сутки, или 35% потребления.

Почему Кремль говорит о "улучшении"

"Все указывает на то, что Кремль готовится не к преодолению кризиса, а к его длительному существованию. Главная цель режима - не возобновление полноценного предложения на рынке, а недопущение остановок в стратегически важных отраслях", - подчеркнули в разведке.

По мнению СЗРУ, заявления о нормализации ситуации носят прежде всего информационный характер. Они призваны создать впечатление стабильности, хотя разрыв между официальной риторикой и реальным состоянием топливного рынка продолжает расти.