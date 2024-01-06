Кремль створив нову ПВК на заміну "вагнерівцям", яку відправив на Запоріжжя, - Федоров

"Ми бачимо насправді що нові свої підрозділи та тренувальні бази вони розміщують ближче до Азовського узбережжя та Молочного лиману. Саме туди вони перекидають живу силу, "гарматне м'ясо", та боєприпаси", - сказав мер в ефірі національного телемарафону.

За його словами, останніми днями фіксують переміщення великої кількості автозаправників та вантажівок з окупованого Бердянська у напрямку до узбережжя Азовського моря. Противник вважає, що там їм буде безпечніше, і Силам оборони України буде важче завдати по них ударів.

"Дійсно, нові підрозділи приїжджають на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Наприклад, ворожа партія "Єдина Росія" взяла собі під керівництво підрозділ "Еспаньйола", який вони сьогодні перетворюють на нову приватну військову компанію" на кшталт "Вагнера"", - розповів Федоров.

Також міський голова зазначив, що таке терористичне угруповання нині під шефством Кремля, а раніше було створене радикальними футбольними фанами в батальйоні бойовиків "Восток". Зараз Москва активно проводить рекрутинг у таку ПВК, в тому числі серед жителів тимчасово окупованих територій України.

Що відомо про підрозділ "Еспаньола"

Раніше повідомлялося, що російський батальйон "Еспаньола" почав вербувати до своїх лав жінок для служби в штурмових загонах. Їх планують відправити на війну проти України.

Також, за даними ЗМІ, контракт на військову службу укладається з ПВК "Редут", куди входить "Еспаньола". Також журналісти повідомили, що контракт на військову службу укладається з ПВК "Редут", куди входить "Еспаньола".

Додамо, перед тим російські ЗМІ повідомляли, що російський батальйон зі складу ПВК "Редут" почав вербувати до своїх лав жінок. Потім їх планують відправити на війну проти України.