Кремль создал новую ЧВК на замену "вагнеровцам", которую отправил на Запорожье, - Федоров

"Мы видим на самом деле, что новые свои подразделения и тренировочные базы они размещают ближе к Азовскому побережью и Молочному лиману. Именно туда они перебрасывают живую силу, "пушечное мясо", и боеприпасы", - сказал мэр в эфире национального телемарафона.

По его словам, в последние дни фиксируют перемещение большого количества автозаправщиков и грузовиков с оккупированного Бердянска по направлению к побережью Азовского моря. Противник считает, что там им будет безопаснее, и Силам обороны Украины будет труднее нанести по ним удары.

"Действительно, новые подразделения приезжают на временно оккупированную территорию Запорожской области. Например, вражеская партия "Единая Россия" взяла себе под руководство подразделение "Эспаньола", которое они сегодня превращают в новую частную военную компанию наподобие "Вагнера"", - рассказал Федоров.

Также городской голова отметил, что такая террористическая группировка сейчас под шефством Кремля, а ранее была создана радикальными футбольными фанами в батальоне боевиков "Восток". Сейчас Москва активно проводит рекрутинг в такой НДС, в том числе среди жителей временно оккупированных территорий Украины.

Что известно о подразделении "Эспаньола"

Ранее сообщалось, что российский батальон "Эспаньола" начал вербовать в свои ряды женщин для службы в штурмовых отрядах. Их планируют отправить на войну против Украины.

Также, по данным СМИ, контракт на военную службу заключается с ПИК "Редут", куда входит "Эспаньола". Также журналисты сообщили, что контракт на военную службу заключается с НПК "Редут", куда входит "Эспаньола".

Добавим, перед тем российские СМИ сообщали, что российский батальон из состава ЧВК "Редут" начал вербовать в свои ряды женщин. Затем их планируют отправить на войну против Украины.