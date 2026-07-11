Кремль стежив за поставками зброї в Україну через камери домофонів

Що виявила голландська розвідка

Хакери, повʼязані з Кремлем, отримували доступ до камер, щоб відстежувати передачу військової техніки в Україну - про це повідомили служба внутрішньої безпеки AIVD та військова розвідка Нідерландів.

Спільне розслідування показало, що російська операція була спрямована на камери, повернені у бік військових транспортних маршрутів - з метою визначити, яку саме зброю відправляють Києву.

"Організації з IP-камерами на цих маршрутах вже попередили, щоб вони могли вжити заходів", - заявили відомства, описавши виявлене як "масштабну російську операцію".

За їхніми словами, операція торкнулась "європейських країн-членів НАТО, включно з Нідерландами, а також України".

Чому саме такі камери

IP-камери - тобто камери з доступом до інтернету - набули поширення останніми роками через дешевий китайський імпорт та швидкісний широкосмуговий інтернет.

Хоча розвідка не уточнила тип зламаних пристроїв, найчастіше йдеться саме про домофонні системи, якими люди стежать за своєю власністю через смартфон.

Голландське розслідування показало, що багато камер були незахищеними, "часто мають стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення та стандартні конфігурації".

"Коли IP-камеру ідентифіковано, зловмисник може спробувати отримати доступ до неї через інтернет. Це часто відносно легко, оскільки багато IP-камер, підключених до інтернету, недостатньо захищені", - пояснили в розвідці.

Зламані камери в сучасній війні

Злам камер став звичною практикою в сучасних війнах - майже будь-яку камеру на вулиці міста, біля будинку чи бізнесу можна використати для збору розвідданих.

Практику вважають дешевшою та простішою за використання дронів і супутників для збору розвідданих. Вона також дає операційну перевагу раптовості, оскільки більшість власників камер навіть не підозрюють, що їхні пристрої зламані.

Наземні камери дають унікальний ракурс місцевості, недоступний для звичайної повітряної розвідувальної техніки.