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Кремль спробує дискредитувати Гіркіна: в ISW назвали причину

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Москва, Четвер 02 лютого 2023 05:36
Кремль спробує дискредитувати Гіркіна: в ISW назвали причину Фото: Кремль спробує дискредитувати Гіркіна (twitter/nbnews)
Автор: Артур Родивилов

Кремль скористається можливістю дискредитувати ексватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна, видатного критика в російському націоналістичному просторі після його сварки із засновником та куратором ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Гіркіна у боягузтві після його рішення відступити зі Слов'янська Донецької області у липні 2014 року.

Зауваження Соловйова перегукуються з безперервними спробами Пригожина атакувати ексватажка "ДНР" через російський інформаційний простір, що свідчить про спробу підірвати мережі заступництва Гіркіна та вплив серед російських ультранаціоналістів.

Пов'язані з "Вагнером" блогери також зображують Гіркіна боягузом у спільних інтерв'ю з людьми, які стверджують, що вони знайомі з ним.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що Пригожин і Гіркін, ймовірно, змагаються за вплив і заступництво серед російських військових політиків, які розчаровані ходом війни проти України. Проте аналітики не виключають і те, що критика Пригожина проти Гіркіна може піти на користь Путіну.

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ПВК Вагнера Війна Росії проти України
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