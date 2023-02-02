Кремль попытается дискредитировать Гиркина: в ISW назвали причину

Кремль воспользуется возможностью дискредитировать экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина, видного критика в российском националистическом пространстве после его ссоры с основателем и куратором ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российский пропагандист Владимир Соловьев обвинил Гиркина в трусости после его решения отступить из Славянска Донецкой области в июле 2014 года.

Замечания Соловьева перекликаются с непрекращающимися попытками Пригожина атаковать экс-главаря "ДНР" через российское информационное пространство, что свидетельствует о попытке подорвать сети покровительства Гиркина и влияние среди российских ультранационалистов.

Связанные с "Вагнером" блогеры также изображают Гиркина трусом в общих интервью с людьми, утверждающими, что они знакомы с ним.

Ранее аналитики Института изучения войны писали, что Пригожин и Гиркин предположительно соревнуются за влияние и покровительство среди российских военных политиков, которые разочарованы ходом войны против Украины. Однако аналитики не исключают и того, что критика Пригожина против Гиркина может пойти на пользу Путину.

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