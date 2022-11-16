Кремль спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на G20, - ISW

Аналітики нагадали, що під час виступу український лідер наголосив, що переговори можливо вести лише тоді, коли Росія:
Водночас фахівці вказали, що р
У звіті також додали, що підтверджує незацікавленість РФ у мирних перемовинах і офіційний наратив Кремля навколо зустрічі G20.
Основні висновки аналітиків:
Російські війська здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з початку війни, ймовірно, із застосуванням значної частини наявних у них високоточних систем озброєнь.
Польські офіційні особи оголосили, що ймовірна "ракета російського виробництва" впала на території Польщі в межах шести кілометрів від міжнародного кордону з Україною.
Військове командування загарбників, за повідомленнями, проігнорувало існуючі плани наступальних операцій на Вугледарському напрямку і з передчасно відправило погано підготовлене підкріплення для дорогого штурму Павлівки, що викликало постійну критику російського військового керівництва.
Посадовці РФ продовжували висувати умови, щоб змусити Міжнародне агентство з атомної енергії визнати російський контроль над Запорізькою атомною електростанцією і тим самим де-факто визнати російську анексію окупованої України.
Росіяни все частіше звертаються до різних платформ у соціальних мережах, щоб висловити своє невдоволення проблемами з мобілізацією, що може спричинити організовані антивоєнні рухи в Росії.
Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Сватового та Кремінної, а українські сили продовжують наносити удари по російській логістиці в тилу Луганської області.
Окупанти продовжували наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.
Передчасні повідомлення про захоплення українськими військами території на лівому березі Дніпра викликали негативну реакцію в російському інформаційному просторі.
Російські логістичні маршрути з Криму на південь України, ймовірно, сильно погіршилися.
Ворожі війська продовжують поповнювати свої запаси, що зменшуються, білоруською військовою технікою.
Росія продовжує занижувати роль гауляйтерів на окупованих територіях на користь російських посадовців.
Нагадаємо, під час масованої російської атаки ЗСУ вдалося збити 73 ракети, а також 10 дронів-камікадзе "Шахед" і один безпілотник "Орлан".