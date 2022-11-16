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Кремль спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на G20, - ISW

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Среда 16 ноября 2022 07:41
Кремль спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на G20, - ISW Фото: Кремль спланировал ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на G20 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Кремль подготовил массированный ракетный удар 15 ноября по Украине до того, как президент Владимир Зеленский представил свое мирное предложение по 10 пунктам на саммите G20.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что во время выступления украинский лидер подчеркнул, что переговоры можно вести только тогда, когда Россия:

  • полностью выведет свои войска из Украины;
  • восстановит территориальную целостность Украины;
  • обеспечит наказание за военные преступления среди других положений по ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", - пояснили в ISW.

В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.

Однако, как подчеркнули в Институте изучения войны, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.

В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.

"Путин не явился на саммит, а подписал многочисленные указы о предоставлении почетных наименований оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", - подытожили в ISW.

Другие выводы аналитиков:

  • Российские войска нанесли самую большую серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны, вероятно, с применением значительной части имеющихся у них высокоточных систем вооружений.
  • Польские официальные лица объявили, что вероятная "ракета российского производства" упала на территории Польши в пределах шести километров от международной границы с Украиной.
  • Военное командование захватчиков, по сообщениям, проигнорировало существующие планы наступательных операций на Угледарском направлении и преждевременно отправило плохо подготовленное подкрепление для дорогостоящего штурма Павловки, что вызвало постоянную критику российского военного руководства.
  • Чиновники РФ продолжали выдвигать условия, чтобы заставить Международное агентство по атомной энергии признать российский контроль над Запорожской атомной электростанцией и тем самым де-факто признать российскую аннексию оккупированной Украины.
  • Россияне все чаще обращаются к различным платформам в социальных сетях, чтобы выразить свое недовольство проблемами с мобилизацией, что может вызвать организованные антивоенные движения в России.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступление в направлении Сватово и Кременной, а украинские силы продолжают наносить удары по российской логистике в тылу Луганской области.
  • Оккупанты продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.
  • Преждевременные сообщения о захвате украинскими войсками территории на левом берегу Днепра вызвали негативную реакцию в российском информационном пространстве.
  • Российские логистические маршруты из Крыма на юг Украины, вероятно, сильно ухудшились.
  • Вражеские войска продолжают пополнять свои уменьшающиеся запасы белорусской военной техникой.
  • Россия продолжает занижать роль гауляйтеров на оккупированных территориях в пользу российских чиновников.

Напомним, во время массированной российской атаки ВСУ удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан".

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