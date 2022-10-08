Кремль спішно випустив методичку пропагандистам через вибух на мосту до Криму, - ЗМІ

Після вибуху на Керченському мосту, що спричинив масштабну пожежу в суботу, 8 жовтня, російським пропагандистам поспішили видати методичку, як же "правильно" розповідати про НП рядовим росіянам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Так, пропагандистам категорично заборонено згадувати про руйнування двох прольотів мосту - правильно казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".
Крім того, пропагандисти мають невпинно повторювати, що підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася. Крім того, нібито запрацювала Керченська поромна переправа, а Мінтранс уже розпочав нові логістичні маршрути.
"Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються", - зазначає "Медуза".
Нагадаємо, російські чиновники отримали методички від ФСБ, в яких вчать "правильно" хвалити Путіна.
Також адміністрація президента Росії підготувала методички, в яких рекомендує проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою.
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