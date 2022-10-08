UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль спішно випустив методичку пропагандистам через вибух на мосту до Криму, - ЗМІ

Фото: Кремль випустив методичку пропагандистам про те, як правильно розповідати про НП на мосту до Криму (t me u_now)
Автор: Наталія Гурковська

Після вибуху на Керченському мосту, що спричинив масштабну пожежу в суботу, 8 жовтня, російським пропагандистам поспішили видати методичку, як же "правильно" розповідати про НП рядовим росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Так, пропагандистам категорично заборонено згадувати про руйнування двох прольотів мосту - правильно казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".

Крім того, пропагандисти мають невпинно повторювати, що підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася. Крім того, нібито запрацювала Керченська поромна переправа, а Мінтранс уже розпочав нові логістичні маршрути.

"Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються", - зазначає "Медуза".

Нагадаємо, російські чиновники отримали методички від ФСБ, в яких вчать "правильно" хвалити Путіна.

Також адміністрація президента Росії підготувала методички, в яких рекомендує проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мост