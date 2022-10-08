Кремль спешно выпустил методичку пропагандистам из-за взрыва на мосту в Крым, - СМИ

После взрыва на Керченском мосту, повлекшего за собой масштабный пожар в субботу, 8 октября, российским пропагандистам поспешили выдать методичку, как же "правильно" рассказывать о ЧП рядовым россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

Так, пропагандистам категорически запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста - правильно говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".

Кроме того, пропагандисты должны неустанно повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась. Кроме того, якобы заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже запустил новые логистические маршруты.

"Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются", - отмечает "Медуза".