Кремль списав регіонам ще півмільярда доларів боргів для уникнення дефолту, - СЗР

Як зазначили у відомстві, під списання заборгованості потрапили Республіка Саха (Якутія), Татарстан, Хабаровський край, а також Володимирська, Курганська та Омська області.

За даними СЗР, Міністерство фінансів РФ прогнозує, що сукупний дефіцит регіональних бюджетів у 2026 році може досягти 1,9 трлн рублів (26,6 млрд доларів). Водночас понад 20 російських регіонів уже офіційно мають статус фінансово проблемних.

Серед основних причин погіршення ситуації називають зниження податкових надходжень, збільшення соціальних витрат та зростання навантаження через воєнні видатки, частину яких федеральна влада перекладає на регіони.

У розвідці нагадали, що практика списання боргів для російських суб'єктів федерації стала системною. Так, у 2025 році цим механізмом скористалися 58 регіонів, що дозволило скоротити їхній борговий портфель приблизно на 3,2 млрд доларів.

У 2026 році, за даними СЗР, від боргових зобов'язань уже звільнили 54 регіони на суму близько 2,4 млрд доларів.

"Фактично Кремль щороку змушений проводити масове фінансове помилування власних суб'єктів, аби ті не оголосили про дефолт у прямому ефірі", - зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

У відомстві вважають, що нинішня ситуація демонструє зростаючу залежність регіонів від федерального центру, яка посилюється на тлі війни.

"Власна дохідна база регіонів не росте, видатки не скорочуються, а воєнна економіка висмоктує ресурси швидше, ніж їх встигають відновлювати. Списання боргів дає регіонам короткочасне полегшення, але не усуває жодної з причин кризи", - наголосили у СЗР.