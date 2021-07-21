Кремль о соглашении Германии и США: лидеры государств не могут договариваться о транзите

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер и их не ведут главы государств. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран", - цитирует агентство Пескова.

Он также заявил, что подвижек по подготовке встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет.