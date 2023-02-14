Кремль все ще сподівається і готує 6000 працівників для окупаційних адміністрацій
Російські загарбники не мають достатньої кількості колаборантів для співпраці на тимчасово окупованих територіях і тому вони почали програму підготовки "фахівців" для роботи у "місцевих" адміністраціях серед росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Як зазначає Центр, ворог почав програму підготовки гауляйтерів, яка має охопити 6000 осіб. Підготовкою таких "управлінських" кадрів займається російська Академія народного господарства при президенті РФ, тобто академія імені диктатора Путіна.
"Нічого в росіянах так не видає окупантів, як те, що місцеві відмовляються з ними співпрацювати. Відтак, Москві доводиться імітувати місцеве самоврядування на захоплених землях звезеними співробітниками", - констатує ЦНС.
За даними Центра національного спротиву, окупанти очікують, що більшість випускників курсу становитимуть росіяни. Проте їм все ж таки доведеться якимось чином набрати до 20% місцевих колаборантів, які будуть слугувати ширмою для цього процесу.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що РФ в окупованих районах Запорізькій області примусово залучає дітей до громадських рухів Кремля.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти обшукували гаражі педагогів, які відмовились від співпраці.
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