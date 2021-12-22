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Кремль о сертификации "Северного потока-2": надеемся регулятор Германии завершит процедуру

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Москва, Среда 22 декабря 2021 20:17
Кремль о сертификации "Северного потока-2": надеемся регулятор Германии завершит процедуру Фото: Россия надеется на сертификацию Германией "Северного потока-2" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на сертификацию немецким регулятором "Северного потока-2". По его словам, процедура должна завершиться после работы сетевого агентства Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Будем надеяться, как только регуляторы (в Германии - ред.) свою работу закончат, проект ("Северный поток-2" - ред.) будет сертифицирован. Мы на это надеемся", - цитирует агентство Пескова.

Напомним, Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Германии (Bundesnetzagentur) исключает сертификацию "Северного потока-2" в первой половине 2022.

Отметим, как сообщил в комментарии РБК-Украина посол в Германии Украины в Германии Андрей Мельник, Берлин пока не готов рассматривать возможность введения санкций против "Северного потока-2".

Как сообщало РБК-Украина, на фоне задержки сертификации "Северного потока-2" в Европе продолжают расти цены на газ.

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Российская Федерация Германия Северный поток-2
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