Кремль о сертификации "Северного потока-2": надеемся регулятор Германии завершит процедуру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на сертификацию немецким регулятором "Северного потока-2". По его словам, процедура должна завершиться после работы сетевого агентства Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Будем надеяться, как только регуляторы (в Германии - ред.) свою работу закончат, проект ("Северный поток-2" - ред.) будет сертифицирован. Мы на это надеемся", - цитирует агентство Пескова.

Напомним, Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Германии (Bundesnetzagentur) исключает сертификацию "Северного потока-2" в первой половине 2022.

Отметим, как сообщил в комментарии РБК-Украина посол в Германии Украины в Германии Андрей Мельник, Берлин пока не готов рассматривать возможность введения санкций против "Северного потока-2".

Как сообщало РБК-Украина, на фоне задержки сертификации "Северного потока-2" в Европе продолжают расти цены на газ.