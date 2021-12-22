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Кремль про сертифікацію "Північного потоку-2": сподіваємося регулятор Німеччини завершить процедуру

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Москва, Середа 22 грудня 2021 20:17
Кремль про сертифікацію "Північного потоку-2": сподіваємося регулятор Німеччини завершить процедуру Фото: Росія сподівається на сертифікацію Німеччиною "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва сподівається на сертифікацію німецьким регулятором "Північного потоку-2". За його словами, процедура повинна завершитися після роботи мережевого агентства Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Будемо сподіватися, як тільки регулятори (у Німеччині - ред.) свою роботу закінчать, проєкт ("Північний потік-2" - ред.) буде сертифікований. Ми на це сподіваємося", - цитує агентство Пєскова.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниць Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає сертифікацію "Північного потоку-2" в першій половині 2022.

Відзначимо, як повідомив у коментарі РБК-Україна посол в Німеччині України в Німеччині Андрій Мельник, Берлін поки не готовий розглядати можливість введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі затримки сертифікації "Північного потоку-2" у Європі продовжують зростати ціни на газ.

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